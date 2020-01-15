المرصد السوري لحقوق الانسان:رغم الهدنه مقتل 10 مدنيين في قصف جوي للنظام على إدلب

قتل عشرة مدنيين على الأقل، اليوم الأربعاء، من جراء غارات شنّتها قوات النظام على مدينة إدلب في شمال غرب سورية، على الرغم سريان وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو، الخميس الماضي، بموجب اتفاق مع أنقرة.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل تسعة مدنيين على الأقل، فيما لفتت مصادر أخرى إلى مقتل عشرة وإصابة العشرات في قصف جوي لطائرات النظام على سوق شعبية في مدينة إدلب شمالي سورية.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن: “قُتل تسعة مدنيين وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح من جراء غارات لقوات النظام على المدينة الصناعية وسوق الهال المجاور في مدينة إدلب”.

وأحصى المرصد “شن طائرات تابعة للنظام السوري وأخرى روسية أكثر من مئة ضربة على محافظة إدلب اليوم رغم سريان الهدنة الروسية التركية”.

وشوهد في المدينة الصناعية، حيث تكثر الورش ومحال تصليح السيارات، جثثًا متفحمة داخل عدد من السيارات المحترقة، بينما كان مسعفو الدفاع المدني ينتشلون الضحايا من تحت الأنقاض.

وقال مصطفى، وهو رجل في الخمسينات وصاحب ورشة لإصلاح السيارات، بتأثر كبير، “تركت أربعة عمال شباب في الورشة وخرجت لشراء قطع تبديل، ولدى عودتي وجدت الردم عليهم”. وأضاف “هذه ليست الحارة التي تركتها قبل دقيقتين. كانت تعجّ بالناس”.

المصدر:عرب48