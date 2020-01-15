المرصد السوري لحقوق الانسان:غارات جوية إسرائيلية على مطار “تيفور” العسكري توقع 3 قتلى “موالين لإيران”

15 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: يكشف حصيلة الضربات الجوية على مطار التيفور العسكري
المرصد السوري لحقوق الانسان: يكشف حصيلة الضربات الجوية على مطار التيفور العسكري

تسبّبت الغارات التي استهدفت مطار “تيفور” العسكري في وسط سوريا، واتهمت دمشق اسرائيل بشنها، بمقتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران على الأقل، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء 15 كانون الثاني 2020.

وأفاد المرصد السوري عن مقتل “ثلاثة من المقاتلين غير السوريين الموالين لإيران” بينما تسبب القصف بـ”تدمير مبنى قيد الانشاء في محيط المطار ومستودع ذخيرة وعربتين عسكريتين للقوات الإيرانية”.

ويقع مطار “تيفور” العسكري في ريف حمص الشرقي، وتعدّ منطقة نفوذ إيراني، وفق المرصد. وتتواجد في المطار قوات تابعة للنظام السوري وأخرى لإيران بينما يقتصر التواجد الروسي فيه على عدد محدود من المستشارين.

ولم تعلن اسرائيل مسؤوليتها عن القصف، فيما رفضت متحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق رداً على سؤال لفرانس برس.

المصدر:مونت كارلو الدولية

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