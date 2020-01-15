المرصد السوري لحقوق الانسان:سرب حربي وقصف مكثف يستهدف ريف إدلب

15 يناير,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد اليوم الأربعاء، 31 غارة جوية استهدفت مناطق بريف إدلب الجنوبي.

وذكر المرصد أن سرب من الطائرات الحربية الروسية تناوب على تنفيذ الغارات منذ منتصف الليل

ولفت المرصد إلى أن القصف الجوي استهدف أماكن في معرة النعمان والدير الشرقي وداديخ وخان السبل وتلمنس ومعصرات ومعرشمشة ومعرشورين والحامدية والهرتمية وتل كرسيان بريف مدينة إدلب، وسط استمرار تحليق الطائرات في أجواء المنطقة.

وأضاف المرصد أن قوات النظام واصلت قصفها البري المكثف على مدينة معرة النعمان وقرى وبلدات واقعة بريفها.

المصدر:قاسيون نيوز

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