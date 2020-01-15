المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات روسية تقصف مناطق جنوب إدلب

استهلت طائرات روسية حربية اليوم الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق “خفض التصعيد” بجولة من القصف الجوي على مدينة معرة النعمان جنوب إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن القصف الجوي تجدد على منطقة “خفض التصعيد” بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وصباح اليوم، حيث نفذت طائرات حربية روسية غارات عدة على مناطق في معرشورين ومعصران بريف مدينة معرة النعمان جنوب شرق إدلب.

وعلى صعيد متصل قصفت القوات البرية الحكومية أماكن في الغدفة ومعصران وأبوجريف والكنائس وتل الشيخ بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

المصدر:اوغاريت بوست