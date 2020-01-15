المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 3 مسلحين موالين للنظام بغارات على مطار التي فور

تسبّبت الغارات التي استهدفت مطار “تي فور” العسكري وسط سوريا، واتهمت دمشق إسرائيل بشنها، بمقتل 3 مقاتلين موالين لإيران على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.

واتهم مصدر عسكري سوري، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، الطيران الإسرائيلي بشن “عدوان جوّي” على المطار الواقع في محافظة حمص. وقال إن الدفاعات الجوية السورية “تصدّت.. للصواريخ المعادية وأسقطت عدداً منها”.

وأفاد المرصد السوري عن مقتل “3 من المقاتلين غير السوريين الموالين لإيران”، بينما تسبب القصف بـ “تدمير مبنى قيد الإنشاء في محيط المطار ومستودع ذخيرة وعربتين عسكريتين للقوات الإيرانية”.

ويقع مطار “تي فور” العسكري في ريف حمص الشرقي، وتعدّ منطقة نفوذ إيراني، وفق المرصد. وتتواجد في المطار قوات تابعة للحكومة السورية وأخرى لإيران، بينما يقتصر الوجود الروسي فيه على عدد محدود من المستشارين.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن القصف.

المصدر:قناة المملكة