المرصد السوري لحقوق الانسان:طائرات تستهدف مطار التيفور السوري

تسبّبت الغارات التي استهدفت مطار التيفور العسكري (تي فور) الواقع في منطقة التنف بريف حمص الشرقي وسط سوريا، واتهمت دمشق اسرائيل بشنها، بمقتل ثلاثة مسلحين موالين لإيران، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

واتهم مصدر عسكري سوري، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، الطيران الإسرائيلي بشن “عدوان جوّي” على المطار الواقع في محافظة حمص. وقال إن الدفاعات الجوية السورية “تصدّت للصواريخ المعادية وأسقطت عدداً منها”.

وأفاد المرصد السوري عن مقتل “ثلاثة من المقاتلين غير السوريين الموالين لإيران” بينما تسبب القصف بـ”تدمير مبنى قيد الانشاء في محيط المطار ومستودع ذخيرة وعربتين عسكريتين للقوات الإيرانية”.

ويقع مطار “تي فور” العسكري في ريف حمص الشرقي، وتعدّ منطقة نفوذ إيراني، وفق المرصد. وتتواجد في المطار قوات تابعة للنظام السوري وأخرى لإيران بينما يقتصر التواجد الروسي فيه على عدد محدود من المستشارين.

ولم تعلن اسرائيل مسؤوليتها عن القصف، فيما رفضت متحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتزامن تنفيذ هذه الغارات، بحسب المرصد، مع قصف طائرات مجهولة مواقع لقوات النظام والمجموعات الموالية بها في شرق البلاد.

المصدر:اندبندنت عربية