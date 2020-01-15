توترات أمنية بين أهالي “البصيرة” و”قسد” بعد محاولة اعتقال قيادي سابق في “الجيش الحر”

سادت حالة من التوترات الأمنية، اليوم في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، بعد محاولة دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية اعتقال قيادي سابق في صفوف الجيش الحر من أحد المحال التجارية، حيث أبدى مقاومة وتجمع العشرات من أقربائه وذويه لمواجهة الدورية ومنعها من اعتقاله، في حين أطلق عناصر الدورية النار بالهواء وبشكل عشوائي، ما تسبب بإصابة مواطن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجمعًا للأهالي بالمدينة، وسط أنباء عن إرسال قوات سوريا الديمقراطية قوة كبيرة لاعتقاله وقالت مصادر إن الشاب يحظى بشعبية كبيرة في مدينة البصيرة ومحافظة دير الزور.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 يناير/ كانون الثاني، انفجار عبوة ناسفة عند جسر مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بري…