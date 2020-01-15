المرصد السوري لحقوق الانسان:اوقعت 3 مسلحين موالين لايران..غارات على مطار التيفور العسكري

تسببت الغارات التي استهدفت مطار “تي فور” العسكري في وسط سوريا واتهمت دمشق الاحتلال الإسرائيلي بشنها، بمقتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران على الأقل، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.

وأفاد المرصد السوري عن مقتل “ثلاثة من المقاتلين غير السوريين الموالين لإيران”، بينما تسبب القصف بـ”تدمير مبنى قيد الانشاء في محيط المطار ومستودع ذخيرة وعربتين عسكريتين للقوات الإيرانية”. ويقع مطار “تي فور” العسكري في ريف حمص الشرقي، وتعد منطقة نفوذ إيراني، وفق المرصد. وتتواجد في المطار قوات تابعة للنظام السوري وأخرى لإيران بينما يقتصر التواجد الروسي فيه على عدد محدود من المستشارين. المصدر:بوابة الشروق