المرصد السوري لحقوق الانسان:رغم الهدنة.. “قصف هستيري” وعشرات الضحايا بغارات على إدلب

قتل 15 مدنيا على الأقل جراء غارات شنتها قوات النظام، الأربعاء، على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو الخميس بموجب اتفاق مع أنقرة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه “وثق مزيدا من الخسائر البشرية جراء المجزرة” التي نفذتها طائرات النظام الحربية باستهدافها منطقة الصناعة وسوق الهال بمدينة إدلب.

وأوضح أن عدد القتلى المدنيين ارتفع إلى 15 بينهم أطفال وعنصر من فرق الإنقاذ، مضيفا أن الحصيلة مرشحة للارتفاع لوجود أكثر من 36 جريحا بعضهم في حالات خطيرة.

وقال إن مدنيا قتل جراء غارات جوية شنتها طائرات النظام الحربية على بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي.

عناصر في الدفاع المدني السوري ومواطنون يحملون طفلا أصيب في الغارات على إدلب

وأردف أن القصف الجوي يتواصل “بشكل هستيري” على محافظة إدلب، وأن عدد الغارات الروسية وصلت الأربعاء إلى 45، فيما بلغ عدد الضربات التي شنتها طائرات النظام ما لا يقل عن 69.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن طائرات سورية وأخرى روسية شنت أكثر من 100 ضربة على محافظة إدلب رغم سريان الهدنة الروسية التركية”.

وقتل 18 مدنيا بينهم ستة أطفال في قصف شنته طائرات حربية سورية في إدلب مطلع الأسبوع الحالي، وفق المرصد.

وتشهد سوريا منذ منتصف مارس 2011 نزاعا داميا، بدأ باحتجاجات شعبية سلمية ضد النظام، سرعان ما قوبلت بالقمع والقوة قبل أن تتحول حربا مدمرة تشارك فيها أطراف عدة، حيث استعان الأسد بالروس لإخماد الثورة.

المصدر:Grabbian