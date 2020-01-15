مدير “المرصد السوري”: 15 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى خلال اليوم الأول لانهيار الهدنة التركية-الروسية بشكل كامل.. اليوم كانت هناك أكثر من 100 ضربة جوية من الطائرات الروسية وطائرات النظام.. والقصف امتد من إدلب المدينة إلى معرة النعمان وريفها وجبل الزاوية.. لا نعلم لماذا هذا الانهيار المفاجئ للهدنة.. وأين الموقف التركي من ذلك؟ كانت هناك غارات مكثفة وتعزيزات عسكرية في ريف حلب.. اللقاء الأخير لعلي مملوك وحاقان فيدان يدل على أن هناك ما اتفقوا عليه.. والنظام أعلن أنهم اتفقوا على قتال “الإرهابيين” في سوريا.. أعتقد أن “أردوغان” اليوم باع المعارضة في إدلب كما باع غيرهم.. وبالمقابل هناك ملايين النازحين يعيشون أوضاعًا مأساوية.. اليوم كان هناك غزوا جويا روسيا لمنطقة “خفض التصعيد”.. ومن الجيد أن النازحين لم يستمعوا إلى التطمينات التركية بالعودة إلى منازلهم.. من الجيد أنهم بقوا مشردين أفضل من الموت بقصف الطائرات.. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديهم القدرة على المساعدة وإغاثة المدنيين

مدير "المرصد السوري": 15 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى خلال اليوم الأول لانهيار الهدنة التركية-الروسية بشكل كامل مدير "المرصد السوري": 15 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى خلال اليوم الأول لانهيار الهدنة التركية-الروسية بشكل كامل.. اليوم كانت هناك أكثر من 100 ضربة جوية من الطائرات الروسية وطائرات النظام.. والقصف امتد من إدلب المدينة إلى معرة النعمان وريفها وجبل الزاوية.. لا نعلم لماذا هذا الانهيار المفاجئ للهدنة.. وأين الموقف التركي من ذلك؟ كانت هناك غارات مكثفة وتعزيزات عسكرية في ريف حلب.. اللقاء الأخير لعلي مملوك وحاقان فيدان يدل على أن هناك ما اتفقوا عليه.. والنظام أعلن أنهم اتفقوا على قتال "الإرهابيين" في سوريا.. أعتقد أن "أردوغان" اليوم باع المعارضة في إدلب كما باع غيرهم.. وبالمقابل هناك ملايين النازحين يعيشون أوضاعًا مأساوية.. اليوم كان هناك غزوا جويا روسيا لمنطقة "خفض التصعيد".. ومن الجيد أن النازحين لم يستمعوا إلى التطمينات التركية بالعودة إلى منازلهم.. من الجيد أنهم بقوا مشردين أفضل من الموت بقصف الطائرات.. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديهم القدرة على المساعدة وإغاثة المدنيين Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, January 15, 2020