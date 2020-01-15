اشتباكات عنيفة على محاور إدلب الشرقية.. و 20 شهيدا بضربات جوية في محافظة إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، ارتفاع عدد شهداء قصف الطائرات الحربية على محافظة إدلب وريفها الجنوبي إلى 20، حيث ارتفع تعداد الشهداء جراء قصف الطائرات الحربية التابعة لـ”النظام” إلى 19 بينهم أطفال وعنصرا بفرق الدفاع المدني، كما وثق “المرصد السوري” استشهاد مدني جراء غارات جوية شنتها طائرات النظام الحربية على بلدة “حاس” بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، تدور اشتباكات عنيفة على محوري تل خطرة وأبو جريف في ريف إدلب الشرقي، إثر تصدي الفصائل لمحاولة تقدم قوات النظام على المحور وسط تمهيد بري مكثف.

وتتواصل الغارات الجوية على ريف إدلب، حيث استهدفت طائرات حربية روسية أطراف معرة النعمان، وبلدة معرشورين والبارة في محاولة من قوات النظام وروسيا لمنع السكان من العودة إلى منازلهم.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي شنتها طائرات روسية اليوم إلى 54، استهدفت مناطق في معرة النعمان والدير الشرقي وداديخ وخان السبل وتلمنس ومعصران ومعرشمشة ومعرشورين والحامدية والهرتمية وتل كرسيان والشيخ إدريس ومحاور التماس شرق إدلب.

كما ارتفع عدد الغارات التي شنتها طائرات النظام الحربية إلى ما لا يقل عن 73، استهدفت خلالها مواقع في كفروما وأبو جريف وحرش بينين والبارة والشيخ أحمد ومدينة أريحا وكفرنبل ومعرزيتا وكتلانا والشيخ إدريس ومنطف وسرجة ومدينة إدلب.

ورصد “المرصد السوري” إسقاط مروحيات النظام 28 برميلا متفجرا ألقتها على كل من كفروما وأبو جريف وبينين ومدينة معرة النعمان وشنان، في حين ارتفع عدد القذائف الصاروخية والمدفعية التي أطلقتها قوات النظام خلال اليوم على الريف الإدلبي إلى 530.