المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف بالطيران على مطار التيفور يودي بحياة 3 مقاتلين موالين لايران

15 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان: يكشف حصيلة الضربات الجوية على مطار التيفور العسكري
المرصد السوري لحقوق الانسان: يكشف حصيلة الضربات الجوية على مطار التيفور العسكري
مطار “تيفور” العسكري الذي تم استهدافه في ريف حمص يضم مستودعات أسلحة وقواعد عسكرية تابعة لميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل “ثلاثة من المقاتلين غير السوريين الموالين لإيران” في القصف الذي خلف “تدمير مبنى قيد الإنشاء في محيط المطار ومستودع ذخيرة وعربتين عسكريتين للقوات الإيرانية”.

ويقع مطار “تي فور” (T-4) العسكري في ريف حمص الشرقي، وتعدّ منطقة نفوذ إيراني، وفق المرصد. وتتواجد في المطار قوات تابعة للنظام السوري وأخرى لإيران بينما يقتصر التواجد الروسي فيه على عدد محدود من المستشارين.

وأوضح المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مشيرا إلى أن “القصف، الذي يرجح أنه إسرائيلي، تسبب بتدمير مستودع ذخيرة للمليشيات الإيرانية ومبنى قيد الإنشاء بالإضافة لتدمير عربتين عسكريتين”.

وتوجد في مطار “تيفور”  العسكري مستودعات أسلحة وقواعد عسكرية تابعة للميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتأتيها الامدادات الرئيسية عبر منطقة التنف على طريق دمشق-بغداد السريع الإستراتيجي.

المصدر:ميدل ايست اونلاين

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