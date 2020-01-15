المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 9 في غارات جوية على إدلب..

قتل تسعة مدنيين على الأقل أمس جراء غارات شنّتها قوات الحكومة السورية على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، رغم سريان وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو الخميس الماضي بموجب اتفاق مع أنقرة.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس: «قُتل تسعة مدنيين وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح جراء غارات لقوات الحكومة السورية على المدينة الصناعية وسوق الهال المجاور في مدينة إدلب». وأحصى المرصد «شن طائرات سورية وأخرى روسية أكثر من مائة ضربة على محافظة إدلب أمس رغم سريان الهدنة الروسية التركية».

وشاهد مراسل فرانس برس في المدينة الصناعية، حيث تكثر الورش ومحال تصليح السيارات، جثثًا متفحمةً داخل عدد من السيارات المحترقة، بينما كان مسعفو الدفاع المدني ينتشلون الضحايا من تحت الأنقاض.

وقال مصطفى، وهو رجل في الخمسينات وصاحب ورشة لإصلاح السيارات، بتأثر كبير لفرانس برس: «تركت أربعة عمال شباب في الورشة وخرجت لشراء قطع تبديل، ولدى عودتي وجدت الردم عليهم»، وأضاف: «هذه ليست الحارة التي تركتها قبل دقيقتين. كانت تعجّ بالناس».

المصدر:موسسة عمان للصحافة والنشر