المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل تسعة مدنيين جراء غارات سورية على إدلب رغم الهدنة

15 يناير,2020
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قتل تسعة مدنيين جراء غارات شنتها قوات النظام على مدينة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم سريان وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو، الخميس، بموجب اتفاق مع أنقرة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «قُتل تسعة مدنيين وأُصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح جراء غارات لقوات النظام على المدينة الصناعية وسوق الهال المجاورة في مدينة إدلب»، لافتًا إلى «شن طائرات سورية وأخرى روسية أكثر من مئة ضربة على محافظة إدلب اليوم، رغم سريان الهدنة الروسية – التركية»، وفق «فرانس برس».

المصدر:بوابة الوسط الليبية

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