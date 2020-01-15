في إطار نشاطه المتصاعد في البادية السورية.. تنظيم “الدولة الإسلامية” مقتل 4 مِن قوات النظام في هجوم في بادية دير الزور 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة ومجموعة من تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى في بادية بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين، فيما لاتزال الإشتباكات متواصلة.

وكان “المرصد السوري” رصد قبل أيام كمينا نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” أوقع عدة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في بادية دير الزور، في إطار نشاط الأول المتواصل بشكل متصاعد في المنطقة، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين ترافقت مع استهدافات متبادلة، ما أدى لمقتل 5 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة عميد.

وارتفعت حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 341 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ37 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز جراء هجمات التنظيم، فيما وثق مقتل 103 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، قتلوا خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.