مدير “المرصد السوري”: الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في مناطق النظام أمر جديد.. اليوم تظاهر عشرات المواطنين في مدينة السويداء في ظل تفاقم الوضع المعيشي.. الليرة السورية انهارت بشكل كبير وسلبيات قانون “قيصر” تمس الشعب السوري بأكمله.. الموظف الحكومي يتقاضى راتب نحو 50 دولار أمريكي.. لا قيمة لها ولن يستطيع شراء شيء في ظل الأزمات التي تعصف بالمواطن السوري كأزمات الوقود والمواد الغذائية ومواد أساسية أخرى.. فساد النظام فاقم الأزمة.. والمواطن الفقير يتأثر بشكل مباشر سواء كان من العاملين في الشركات الخاصة أو من الموظفين لدى الحكومة وهؤلاء هم الغالبية الساحقة من أبناء الشعب.. أما التجار والفاسدين فلن يتأثروا بهذه الأزمة التي يعيشها المواطنون.. العقوبات على إيران أثرت أيضا على الوضع الاقتصادي في سوريا.. كما أن الأزمة في لبنان كان لها الدور الأكبر.. كما أن منع تحويل الأموال إلى سوريا يفاقم الأزمة أيضا.. هناك أشخاص يحاولون مساعدة ذويهم بالداخل ولن يستطيعوا بسبب العقوبات.. الأوضاع الإنسانية كارثية في جميع المناطق السورية.. ومن يحصل على مرتبه بالعملة الصعبة يتأثر بهذه الأزمة أقل من غيره نوعا ما ولكن الذين ليس لديهم دخل شهري ماذا سيفعلون في ظل تضييق المنظمات الإنسانية على دخول المواد إلى إدلب؟ إدلب التي تضم ملايين السوريين وأصبحت بعدد سكانها قريبة من عدد سكان العاصمة دمشق أو حلب.. وهناك أوضاع إنسانية كارثية.. وهناك الكثير من السوريين يعيشون على وجبة غذاء واحدة في اليوم

مدير "المرصد السوري": الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في مناطق النظام أمر جديد مدير "المرصد السوري": الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في مناطق النظام أمر جديد.. اليوم تظاهر عشرات المواطنين في مدينة السويداء في ظل تفاقم الوضع المعيشي.. الليرة السورية انهارت بشكل كبير وسلبيات قانون "قيصر" تمس الشعب السوري بأكمله.. الموظف الحكومي يتقاضى راتب نحو 50 دولار أمريكي.. لا قيمة لها ولن يستطيع شراء شيء في ظل الأزمات التي تعصف بالمواطن السوري كأزمات الوقود والمواد الغذائية ومواد أساسية أخرى.. فساد النظام فاقم الأزمة.. والمواطن الفقير يتأثر بشكل مباشر سواء كان من العاملين في الشركات الخاصة أو من الموظفين لدى الحكومة وهؤلاء هم الغالبية الساحقة من أبناء الشعب.. أما التجار والفاسدين فلن يتأثروا بهذه الأزمة التي يعيشها المواطنون.. العقوبات على إيران أثرت أيضا على الوضع الاقتصادي في سوريا.. كما أن الأزمة في لبنان كان لها الدور الأكبر.. كما أن منع تحويل الأموال إلى سوريا يفاقم الأزمة أيضا.. هناك أشخاص يحاولون مساعدة ذويهم بالداخل ولن يستطيعوا بسبب العقوبات.. الأوضاع الإنسانية كارثية في جميع المناطق السورية.. ومن يحصل على مرتبه بالعملة الصعبة يتأثر بهذه الأزمة أقل من غيره نوعا ما ولكن الذين ليس لديهم دخل شهري ماذا سيفعلون في ظل تضييق المنظمات الإنسانية على دخول المواد إلى إدلب؟ إدلب التي تضم ملايين السوريين وأصبحت بعدد سكانها قريبة من عدد سكان العاصمة دمشق أو حلب.. وهناك أوضاع إنسانية كارثية.. وهناك الكثير من السوريين يعيشون على وجبة غذاء واحدة في اليوم Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, January 15, 2020