دمشق تبكي شهداء “رنكوس”.. “الغوطة” تفدي “رنكوس”.. هكذا تضامن أهالي دمشق والغوطة مع شهداء رنكوس

رصد المرصد السوري لحقوق لحقوق الإنسان منشورات ورقية ألقاها مجهولون في أماكن متفرقة من الغوطة الشرقية في ريف العاصمة “دمشق” وداخلها، تضامناً مع شهداء “رنكوس” الذين قضوا صباح اليوم على أيدي قوات النظام، وهم من المعارضين الذين رفضوا الخروج نحو “الشمال السوري” وبقوا متخفين ضمن البلدة لفترة زمنية طويلة إلى أن تم قتلهم جميعاً اليوم.

وكان “المرصد السوري” قد رصد، صباح اليوم، تفاصيل الأحداث الدامية التي شهدتها بلدة “رنكوس” بالقلمون الغربي بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، حيث أقدمت قوة من قوات النظام مدججة بدبابات ومدرعات على اقتحام مناطق في البلدة بعد معلومات وصلت لهم من “مخبر” لهم، بوجود مسلحين من أبناء البلدة ليس لهم صلة بالفصائل لكنهم رفضوا التسوية والانتقال إلى إدلب وفضلوا البقاء في جرود المنطقة بعيداً عن الأنظار، لتدور على أثرها اشتباكات بين الطرفين استمرت حتى ساعات الفجر، تسببت بمقتل ضابط في قوات النظام برفقة 3 عناصر آخرين، بالإضافة لمقتل 9 من المسلحين المحليين الذين اعتادوا التواجد في البلدة في ساعات متأخرة من الليل، كما قتل “المخبر” خلال الاشتباكات.

وعقب تلك الأحداث، هاجم مسلحون محليون حواجز لقوات النظام في البلدة بعد قدومهم من الجرود، ما أدى إلى مقتل 10 عناصر من قوات النظام، فيما لا تزال البلدة تشهد توتراً كبيراً حتى اللحظة وسط استنفار أمني لقوات النظام وشنها لحملات دهم وتفتيش دقيق.