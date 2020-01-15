مسلحون مجهولون يهاجمون حواجز عسكرية لقوات النظام في مدينة الصنمين

15 يناير,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان::
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين قوات النظام من جهة ومسلحين مجهولين من جهةٍ أخرى على حواجز السوق ومديرية المنطقة في مدينة الصنمين، التي تتخذ قوات النظام عدة نقاط أمنية لها بها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 257، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 173، وهم: 28 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 93 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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