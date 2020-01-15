المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 25 عنصراً باشتباكات في بلدة رنكوس بريف دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 25 عنصراً من قوات النظام السوري ومسلحين محليين في بلدة رنكوس بريف القلمون الغربي جراء اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وقال المرصد إن قوات النظام مدججة بدبابات ومدرعات اقتحمت البلدة بعد معلومات عن تواجد المسلحين من سكانها، الذين رفضوا التسويات والانتقالِ إلى إدلب.

وأضاف المرصد أن المسلحين فضلوا البقاء في جرود المنطقة بعيداً عن الأنظار، مبيناً أنه لا علاقة لهم بالفصائلِ المسلحة.

س\فيما لا تزال البلدة تشهد توتراً كبيراً حتى اللحظة وسط استنفارٍ أمني لقوات النظام وشنها لحملات دهم وتفتيش دقيق، وفقاً للمرصد.

المصدر:قناة اليوم