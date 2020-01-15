المرصد السوري لحقوق الانسان:ثلاثة قتلى عسكريين موالين لإيران في الغارات الاسرائيلية على مطار في سوريا

أفاد المرصد السوري عن مقتل “ثلاثة من المقاتلين غير السوريين الموالين لإيران” بينما تسبب القصف بـ”تدمير مبنى قيد الانشاء في محيط المطار ومستودع ذخيرة وعربتين عسكريتين للقوات الإيرانية”.

ويقع مطار “تي فور” العسكري في ريف حمص الشرقي، وتعدّ منطقة نفوذ إيراني، وفق المرصد. وتتواجد في المطار قوات تابعة للنظام السوري وأخرى لإيران بينما يقتصر التواجد الروسي فيه على عدد محدود من المستشارين.

المصدر:موقع اخبار الزمان