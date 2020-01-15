المرصد السوري لحقوق الانسان:ثلاثة قتلى عسكريين موالين لإيران في الغارات الاسرائيلية على مطار في سوريا

15 يناير,2020
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان: يكشف حصيلة الضربات الجوية على مطار التيفور العسكري
المرصد السوري لحقوق الانسان: يكشف حصيلة الضربات الجوية على مطار التيفور العسكري

أفاد المرصد السوري عن مقتل “ثلاثة من المقاتلين غير السوريين الموالين لإيران” بينما تسبب القصف بـ”تدمير مبنى قيد الانشاء في محيط المطار ومستودع ذخيرة وعربتين عسكريتين للقوات الإيرانية”.

ويقع مطار “تي فور” العسكري في ريف حمص الشرقي، وتعدّ منطقة نفوذ إيراني، وفق المرصد. وتتواجد في المطار قوات تابعة للنظام السوري وأخرى لإيران بينما يقتصر التواجد الروسي فيه على عدد محدود من المستشارين.

المصدر:موقع اخبار الزمان

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

16 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 18 مدنيا بغارات على مدينة إدلب

16 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:”الأسد” وروسيا يشنان 100 غارة على إدلب.. مقتل 9 مدنيين تفحمت جثث بعضهم

المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي جديد يعبر الحدود مع سوريا
16 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي جديد يعبر الحدود مع سوريا

المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي جديد يعبر الحدود مع سوريا
16 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي جديد يعبر الحدود مع سوريا