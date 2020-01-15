المرصد السوري لحقوق الانسان:لا أثر للهدنة في إدلب

وثق مرصد حقوقي مقتل عشرين مدنياً على الأقل، اليوم الأربعاء، نتيجة غارات الجيش_السوري على إدلب، المحافظة التي من المفترض أنها تشهد اتفاق لوقف إطلاق النار، بإعلان روسي تركي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 20 مدنياً هم 19 طفلاً وعامل في الدفاع المدني قضوا نتيجة ضربات الجيش السوري والطائرات الروسية في إدلب اليوم.