المرصد السوري لحقوق الانسان:18 قتيلاً مدنياً حصيلة جديدة لغارات النظام السوري على مدينة إدلب

قتل 18 مدنياً الأربعاء جراء غارات شنّتها قوات النظام على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم سريان وقف لاطلاق النار أعلنته موسكو الخميس بموجب اتفاق مع أنقرة.

وكان المرصد السوري أفاد في وقت سابق عن مقتل تسعة مدنيين في الغارات التي استهدفت المدينة الصناعية وسوق الهال المجاور في مدينة إدلب.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن ارتفاع الحصيلة يعود إلى انتشال مزيد من الجثث من تحت الأنقاض ووفاة جرحى متأثرين بإصاباتهم، مشيراً إلى أن بين القتلى طفلين وعنصراً في الدفاع المدني.

وأشار المرصد إلى عشرات الضربات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية السورية والروسية في محافظة إدلب وتحديداً ريفها الجنوبي حيث قتل ايضا مواطن في غارة طالت بلدة الحاس.

المصدر:AFP