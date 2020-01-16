المرصد السوري لحقوق الانسان:18 قتيلاً مدنياً في غارات النظام السوري على إدلب

قتل 18 مدنياً الأربعاء، جراء غارات شنّتها قوات النظام السوري على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم سريان وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو الخميس بموجب اتفاق مع أنقرة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس” أن ارتفاع الحصيلة يعود إلى انتشال مزيد من الجثث من تحت الأنقاض، ووفاة جرحى متأثرين بإصاباتهم.

وأشار عبد الرحمن، إلى أنّ من بين القتلى طفلين وأحد أفراد في الدفاع المدني.

وقبل ذلك، قتل تسعة مدنيين على الأقل، الأربعاء، جراء غارات شنتها قوات النظام على مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وفق ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولفت مدير المرصد، إلى أنّ ” أكثر من عشرين آخرين أصيبوا، بجروح جراء غارات لقوات النظام على المدينة الصناعية وسوق الهال المجاور في مدينة إدلب”.

وأشار المرصد إلى عشرات الضربات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية السورية والروسية في محافظة إدلب، وتحديداً ريفها الجنوبي إذ قتل أيضاً مواطن في غارة طالت بلدة الحاس.

وقال مصطفى، وهو رجل في الخمسينات وصاحب ورشة لاصلاح السيارات، بتأثر كبير لـ “فراسن برس “تركت أربعة عمال شباب في الورشة وخرجت لشراء قطع تبديل، ولدى عودتي وجدت الردم عليهم”.

المصدر:اخبار الان