المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي جديد يعبر الحدود مع سوريا

16 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي جديد يعبر الحدود مع سوريا
المرصد السوري لحقوق الانسان:رتل عسكري تركي جديد يعبر الحدود مع سوريا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمال إدلب.

ويتألف الرتل من 15 عربة عسكرية مصفحة برفقة سيارات الفصائل، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة ضمن ما تبقى من منطقة “خفض التصعيد”.

وأشار المرصد السوري، إلى تنفيذ طائرات حربية روسية غارات في ريف إدلب خلال اليوم الثالث من تطبيق وقف إطلاق النار الجديد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 9 يناير(كانون الثاني) دخول رتل عسكري تركي من معبر خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

ويتألف الرتل من12 آلية عسكرية، تحمل معدات لوجستية وجنود، اتجهت نحو نقطة المراقبة في اشتبرق بالقرب من جسر الشغور.

المصدر:موقع24 الاخباري

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