المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 18 مدنيا بغارات على مدينة إدلب

قتل 18 مدنيا إثر غارات شنّتها قوات الحكومية السورية على مدينة إدلب في شمال غربي سوريا.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق عن مقتل تسعة مدنيين في الغارات التي استهدفت المدينة الصناعية وسوق الهال المجاور في مدينة إدلب، إلا أن الحصيلة ارتفعت نتيجة انتشال مزيد من الجثث من تحت الأنقاض ووفاة جرحى متأثرين بإصاباتهم، مشيرا إلى أن من بين القتلى طفلين وعنصرا في الدفاع المدني.