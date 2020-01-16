المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 18 مدنيا بغارات على مدينة إدلب

16 يناير,2020
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قتل 18 مدنيا إثر غارات شنّتها قوات الحكومية السورية على مدينة إدلب في شمال غربي سوريا.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق عن مقتل تسعة مدنيين في الغارات التي استهدفت المدينة الصناعية وسوق الهال المجاور في مدينة إدلب، إلا أن الحصيلة ارتفعت نتيجة انتشال مزيد من الجثث من تحت الأنقاض ووفاة جرحى متأثرين بإصاباتهم، مشيرا إلى أن من بين القتلى طفلين وعنصرا في الدفاع المدني.

وأشار المرصد إلى عشرات الضربات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية السورية في محافظة إدلب وتحديدا ريفها الجنوبي حيث قتل أيضا مدنيا في غارة طالت بلدة الحاس.

المصدر:الاذاعة الجزائرية

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