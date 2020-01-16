استمرارًا للانفلات الأمني في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.. استهداف سيارة لعناصر “قسد” في ريف دير الزور الشرقي

16 يناير,2020
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استهدف مجهولان يستقلان دراجة نارية سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. 
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 يناير/ كانون الثاني، انفجار عبوة ناسفة عند جسر مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، حيث وقع الانفجار بمظاهرة خرج بها ذوي وأقرباء أحد تجار السلاح “غ.أ” لمطالبة “قسد” بالإفراج عنه بعد اعتقاله في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، ما أدى الانفجار إلى متظاهرين اثنين وإصابة 7 آخرين بجراح بينهم اثنين كانا في حالة حرجة.

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