ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.. نحو 75 ضربة جوية خلال اليوم.. وحركة نزوح جديدة من بلدات وقرى غرب مدينة حلب.. ومخاوف من شن قوات النظام لعملية عسكرية في الريف الحلبي

يتواصل القصف الجوي على محافظة إدلب والريف الغربي لحلب ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” حيث ارتفع عدد الغارات التي شنتها طائرات “الضامن” الروسي خلال اليوم إلى 27، استهدفت خلالها مناطق في مدينة معرة النعمان وقرى واقعة بريفها وريف إدلب الشرقي، بالإضافة لعينجارة وكفرناها بريف حلب الغربي ومحوري خان طومان وخلصة جنوب حلب، كما استهدفت طائرات النظام الحربية بنحو 31 ضربة جوية، كل من حنتوتين وكفروما ومدينة معرة النعمان وقرى واقعة بريفها الشرقي بالإضافة لريف إدلب الشرقي، فيما ألقت مروحيات النظام 19 برميل متفجر على مناطق في بينين وحنتوتين وكفروما وديرلوزة ودير سنبل وبابيلا ومدينة معرة النعمان وقرى وبلدات بريفها

على صعيد متصل تستمر الاشتباكات بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر على محاور شرق بلدة سراقب وجنوب معرة النعمان، في حين صعدت قوات النظام من قصفها الصاروخي على ريف حلب الغربي مستهدفة كل من المنصورة وكفرداعل والراشدين وخان العسل وكفرناها، فيما رصد المرصد السوري حركة نزوح للمدنيين من كفرداعل والمنصورة غرب مدينة حلب، وسط مخاوف من بدء عملية عسكرية جديدة لقوات النظام في الريف الحلبي.