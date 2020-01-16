القوات التركية تقصف قرى خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريفي تل أبيض وتل تمر

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرى خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة تل أبيض شمال مدينة الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، فيما شهدت محاور التماس في ريف بلدة تل تمر بمحافظة الحسكة، استهدافات متبادلة بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية، ترافقت مع قصف الأتراك لقرية أم الكيف، دون أنباء عن إصابات إلى الآن

وكان المرصد السوري رصد في الـ 12 من الشهر الجاري، اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة صوامع أم الكيف بريف تل تمر، بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، وفصائل “الجيش الوطني” من جانب آخر، في هجوم نفذه الأخير صباح اليوم الأحد، ترافق مع قصف واستهدافات متبادلة حيث استمرت الاشتباكات لساعتين قبل أن تتصدى قسد له، ولم ترد معلومات عن الخسائر البشرية حتى اللحظة.