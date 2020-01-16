مستغلة غياب طائرات النظام والروس.. المجموعات الجهادية والفصائل تشن هجوماً معاكساً على مواقع قوات النظام شرق سراقب وتستعيد السيطرة على قرية.. وارتفاع أعداد قتلى الطرفين إلى 52

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوم معاكس تنفذه الفصائل ومجموعات جهادية على المناطق التي تقدمت إليها قوات النظام خلال الساعات الفائتة بريف إدلب الشرقي، في الوقت الذي تغيب فيه طائرات النظام والروس عن أجواء المنطقة نتيجة لتردي الأحوال الجوية بعد ظهر اليوم الأربعاء، وعلم المرصد السوري أن الفصائل والجهاديين تمكنوا من استعادة السيطرة على قرية أبو جريف فيما تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين الطرفين، ووثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية بينهما، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها منذ مساء الأمس إلى 28، كما ارتفع إلى 24 تعداد المقاتلين الذين قضوا بالقصف الجوي والبري والاشتباكات بينهم 20 من الجهاديين.