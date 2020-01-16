10 قتلى كحصيلة أولية بينهم 3 من القوات التركية في انفجار مفخخة استهدفت أحد مقرات “أحرار الشرقية” في بلدة سلوك شمال الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار عنيف ضرب بلدة سلوك الواقعة بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ناجم عن سيارة مفخخة استهدفت مقراً لفصيل “أحرار الشرقية” في البلدة، ما أدى لمقتل 7 من الفصائل الموالية لتركيا بينهم قيادي بارز في أحرار الشرقية، بالإضافة لمقتل 3 من القوات التركية، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

فيما كان المرصد السوري رصد في التاسع من الشهر الجاري، سيارة مفخخة انفجرت في قرية مشرافة بريف مدينة رأس العين (سري كانييه)، ما أدى لسقوط جرحى ومعلومات عن استشهاد شخص على الأقل، كما كان المرصد السوري رصد في اليوم ذاته مزيداً من التفاصيل حول التفجيرين اللذين ضربا منطقة شمال شرق سورية يوم الأربعاء الثامن من الشهر الجاري، حيث قتل 7 جنود أتراك جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت حاجز لهم عند محطة وقود “عابدين” في قرية أم عشبة بريف رأس العين (سري كانييه)، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود 7 جرحى بينهم 5 في حالات خطرة، فيما وثق المرصد السوري مقتل 6 عناصر من “الجيش الوطني” جراء انفجار سيارة مفخخة عند حاجز مشترك للقوات التركية والجيش الوطني في قرية الأربعين بريف رأس العين أيضاً، يذكر أن هذه أعلى حصيلة خسائر بشرية للجيش التركي في ضربة واحد ليس فقط منذ بدء عملية “نبع السلام”، بل منذ دخول القوات التركية الأراضي السورية ومشاركتها بالعمليات العسكرية.