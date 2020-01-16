المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 15 مدنياً بغارات على إدلب رغم الهدنة

16 يناير,2020
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قتل 15 مدنياً على الأقل أمس، جراء غارات شنها الجيش السوري على مدينة إدلب في شمال غرب البلاد، وفق احصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، رغم سريان وقف لاطلاق النار أعلنته موسكو الخميس بموجب اتفاق مع أنقرة.
وقال المرصد: «قتل 15 مدنياً وأصيب أكثر من عشرين آخرين بجروح جراء غارات للجيش على المدينة الصناعية وسوق الهال المجاور في مدينة إدلب»، لافتاً إلى شن طائرات سورية وأخرى روسية أكثر من 100 ضربة على محافظة إدلب أمس، رغم سريان الهدنة الروسية التركية. وشملت الغارات الجوية كلاً من مدن وبلدات «أريحا، التلاته، البارة، معرة النعمان، معرشمشة، الحامدية، كفرنبل، أبو الضهور، بينين وحرشها، حنتوتين، منطف، الشيخ أحمد، داديخ، معرزيتا، كفروما، شنان، سرجه، خان السبل، إحسم، حاس».

المصدر:الاتحاد الاماراتية

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