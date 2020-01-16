المرصد السوري لحقوق الانسان:حصيلة دامية في إدلب بعد اشتباكات عنيفة حوالي 39 قتيلاً من قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة في معارك بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا بعد عمليات قصف الاربعاء أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس مقتل 39 عنصراً على الأقل من قوات النظام في المعارك رغم سريان وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي-تركي.

وأفاد المرصد عن “اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة على رغم سريان الهدنة الروسية التركية”.

وتسبّبت المعارك والقصف بمقتل “22 عنصراً من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مقابل 17 عنصراً من قوات النظام والمجموعات الموالية لها”، وفق المرصد.

المصدر:موقع العرب