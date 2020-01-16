المرصد السوري لحقوق الانسان:اشتباكات متواصلة بوتيرة عنيفة تجري على محاور في القطاع الشرقي من الريف الإدلبي

تتقدم قوات النظام على حساب المعارضة الموالية لتركيا شرق إدلب، بالتزامن مع وصول عدد القتلى بين الطرفين إلى أكثر من 40 قتيلاً خلال ساعات قليلة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن اشتباكات متواصلة بوتيرة عنيفة تجري على محاور في القطاع الشرقي من الريف الإدلبي، بين القوات الحكومية من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، وذلك في هجوم متواصل من قبل الأول سعياً منه لقضم مزيد من المناطق بعد استئنافه للعمليات العسكرية يوم أمس الأربعاء.

وتمكنت القوات الحكومية من التقدم والسيطرة خلال الساعات الفائتة على قريتي أبو جريف وتل خطرة الواقعتين شرق بلدة سراقب وجنوب مدينة معرة النعمان وذلك بغطاء جوي وبري مكثف، فيما تتواصل الضربات الجوية المكثفة على محاور القتال من قبل طائرات روسية بالإضافة لاستهدافها مدينة معرة النعمان وقرى بريف أبو الضهور.

المصدر:اوغاريت بوست