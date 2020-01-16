المرصد السوري لحقوق الانسان:رغم الهدنة.. مقتل العشرات من القوات الحكومية والفصائل المسلحة بمعارك في إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن نحو 40 عنصراً من القوات الحكومية والفصائل المقاتلة في معارك اندلعت في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لاطلاق النار بموجب اتفاق روسي تركي.

وقال المرصد أن “اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس جنوب مدينة معرة النعمان بين قوات النظام والفصائل المسلحة”.

وخلال الساعات الماضية، تمكنت قوات النظام من التقدم والسيطرة على قريتي أبو جريف وتل خطرة الواقعتين شرق بلدة سراقب وجنوب مدينة معرة النعمان وذلك بغطاء جوي وبري مكثف، فيما تتواصل الضربات الجوية المكثفة على محاور القتال من قبل طائرات روسية، بالإضافة لاستهدافها مدينة معرة النعمان وقرى بريف أبو الضهور، وفقاً للمرصد.

وأضاف، أن “الاشتباكات العنيفة التي تزامنت مع الغارات، أسفرت عن مقتل 22 عنصراً من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مقابل 17 عنصراً من قوات النظام والمجموعات الموالية لها”.

المصدر:موقع24 الاخباري