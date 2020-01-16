مقتل 3 أشخاص من “الفرقة الرابعة” بينهم ضابطين اثنين إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ريف درعا الغربي

16 يناير,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: تتواصل الهجمات ضد عناصر وضباط قوات النظام في مناطق متفرقة من محافظة عبر عمليات اغتيال وتصفية بحقهم باتت بشكل شبه يومي على يد مسلحين مجهولين، وفي سياق ذلك رصد “المرصد السوري” عملية اغتيال طالت ضابطين اثنين برتبة مقدم وعنصر من “الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام وذلك عبر إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين في بلدة “نهج” على طريق تل شهاب – زيزون في ريف درعا الغربي، في حين استهدف مسلحون عنصرين سابقين في فصائل المعارضة في مدينة الصنمين بريف درعا عبر إطلاق الرصاص عليهما، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية. وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 260، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 176، وهم: 28 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 96 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و29 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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