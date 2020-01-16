جرحى بانفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقسد في ريف دير الزور الشرقي

16 يناير,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في قرية أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تقل عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” في القرية، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من العناصر بجراح.

وأشار “المرصد السوري” يوم أمس إلى أن مجهولين يستقلان دراجة نارية استهدفا سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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