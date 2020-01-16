مدير المرصد السوري:: الاتفاق الروسي – التركي لوقف إطلاق النار في منطقة “بوتين – أردوغان” انهار بشكل كامل يوم أمس.. كان هناك عشرات الغارات والبراميل المتفجرة على محافظة إدلب والتي أدت لاستشهاد 19 مدنياً بينهم 3 أطفال في مجزرة لطائرات النظام الحربية بقصفها المدينة.. اليوم العملية العسكرية استمرت وهناك 46 قتيلاً من قوات النظام والفصائل والجهاديين في المعارك الدائرة جنوب شرق إدلب وسط أكثر من 80 ضربة جوية منذ منتصف الليل وحتى الآن