مدير “المرصد السوري”: مجموعات “الجيش الوطني” الموالية لتركيا والمقاتلين المنضمين تحت الراية التركية لم يشاهدوا ما يحصل في إدلب من قتل وتشريد وتقدم قوات النظام هناك.. فلتذهب فصائل تركيا إلى الجحيم.. حتى اللحظة عدد المقاتلين الواصلين إلى ليبيا فاق 1750. وهناك نحو 1500 مقاتل في المعسكرات التركية من فصائل “فرقة السلطان مراد” و”فرقة المعتصم” و”فرقة سليمان شاه” و”لواء صقور الشمال” و”الحمزات،” و”فيلق الشام”.. وعدد القتلى حتى الآن 19 قتيلا عادت جثثهم إلى سوريا.. حكومة الوفاق وغيرها من الموالين لـ”أردوغان” يشككون في أخبار وتوثيقات “المرصد السوري” وهذا أمر طبيعي لأن لهم سوابق في ذلك.. كما أنهم شككوا في عدد الـ300 ألف مدني الذين تشردوا من داخل الأراضي السورية.. وشاهدنا الطائرات التركية وهي تقصف وتقتل المدنيين.. تحدثوا عن “أردوغان” على أنه حمامة سلام لاينثر إلا الورود وتناسوا هذا الإجرام بحق أبناء الشعب السوري.. مصادرنا توثق بالأرقام من داخل هذه المجموعات التي لا تخجل بأنها مرتزقة تقاتل تحت راية الخلافة العثمانية وتدعي الذهاب لقتال القوات الإيرانية في ليبيا بينما هي في سوريا تبعد عنهم مئات الأمتار فقط.. المقاتلين الذين يقاتلون في ليبيا هم مرتزقة لحكومة “أردوغان” وليسوا سوريين.. السوري الحر لا يقاتل ولا يزج نفسه في حروب خارجية ويتدخل في معارك داخلية في بلد آخر.. انتقدنا سابقا مهدي الحاراتي وعبدالحكيم بلحاج عندما أرسلوا جهاديين إلى سوريا عبر تركيا واليوم تعاد الطريقة عكسا.. والمضحك أن وزير الخارجية التركي يصرح بتسليم السوريين إلى قدرهم وقال لهم إن الحل السياسي انتهى وعليكم القتال في إدلب.. بينما يقوم بنقل المتواجدين في مناطق “عفرين” التي احتلتها وطردت أكثر من 300 ألف من سكانها ومنطقة “درع الفرات” التي باتت خليطا من أبناء الشعب السوري المهجرين ومنطقة “رأس العين” و”تل أبيض” التي جرى في محيطها تفجير أدى إلى مقتل 3 جنود أتراك

مجموعات "الجيش الوطني" الموالية لتركيا لم يشاهدوا ما يحصل في إدلب من قتل وتشريد وتقدم قوات النظام هناك مدير "المرصد السوري": مجموعات "الجيش الوطني" الموالية لتركيا والمقاتلين المنضمين تحت الراية التركية لم يشاهدوا ما يحصل في إدلب من قتل وتشريد وتقدم قوات النظام هناك.. فلتذهب فصائل تركيا إلى الجحيم.. حتى اللحظة عدد المقاتلين الواصلين إلى ليبيا فاق 1750. وهناك نحو 1500 مقاتل في المعسكرات التركية من فصائل "فرقة السلطان مراد" و"فرقة المعتصم" و"فرقة سليمان شاه" و"لواء صقور الشمال" و"الحمزات،" و"فيلق الشام".. وعدد القتلى حتى الآن 19 قتيلا عادت جثثهم إلى سوريا.. حكومة الوفاق وغيرها من الموالين لـ"أردوغان" يشككون في أخبار وتوثيقات "المرصد السوري" وهذا أمر طبيعي لأن لهم سوابق في ذلك.. كما أنهم شككوا في عدد الـ300 ألف مدني الذين تشردوا من داخل الأراضي السورية.. وشاهدنا الطائرات التركية وهي تقصف وتقتل المدنيين.. تحدثوا عن "أردوغان" على أنه حمامة سلام لاينثر إلا الورود وتناسوا هذا الإجرام بحق أبناء الشعب السوري.. مصادرنا توثق بالأرقام من داخل هذه المجموعات التي لا تخجل بأنها مرتزقة تقاتل تحت راية الخلافة العثمانية وتدعي الذهاب لقتال القوات الإيرانية في ليبيا بينما هي في سوريا تبعد عنهم مئات الأمتار فقط.. المقاتلين الذين يقاتلون في ليبيا هم مرتزقة لحكومة "أردوغان" وليسوا سوريين.. السوري الحر لا يقاتل ولا يزج نفسه في حروب خارجية ويتدخل في معارك داخلية في بلد آخر.. انتقدنا سابقا مهدي الحاراتي وعبدالحكيم بلحاج عندما أرسلوا جهاديين إلى سوريا عبر تركيا واليوم تعاد الطريقة عكسا.. والمضحك أن وزير الخارجية التركي يصرح بتسليم السوريين إلى قدرهم وقال لهم إن الحل السياسي انتهى وعليكم القتال في إدلب.. بينما يقوم بنقل المتواجدين في مناطق "عفرين" التي احتلتها وطردت أكثر من 300 ألف من سكانها ومنطقة "درع الفرات" التي باتت خليطا من أبناء الشعب السوري المهجرين ومنطقة "رأس العين" و"تل أبيض" التي جرى في محيطها تفجير أدى إلى مقتل 3 جنود أتراك Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, January 16, 2020