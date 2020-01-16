المرصد السوري لحقوق الانسان: عشرات القتلى في محافظة إدلب رغم الهدنة الروسية التركية أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس عن وقوع "اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس جنوب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، تزامنت مع غارات سورية وروسية كثيفة"، ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين والمقاتلين.

رغم سريان وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي-تركي، قتل عشرات المدنيين والمقاتلين منذ يوم الأربعاء في معارك عنيفة وغارات جوية مستمرة في محافظة إدلب السورية مع سعي قوات النظام للتقدم باتجاه مدينة استراتيجية.

وتكرر دمشق مرارا نيتها استعادة كامل محافظة إدلب رغم اتفاقات هدنة عدة تم التوصل إليها على مر السنوات الماضية في المحافظة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنشط فيها فصائل معارضة أخرى أقل نفوذا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس عن “اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس جنوب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، تزامنت مع غارات سورية وروسية كثيفة”، أسفرت عن مقتل “22 عنصرا من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام مقابل 17 عنصرا من قوات النظام والمجموعات الموالية لها”.

وجاءت حصيلة المعارك غداة مقتل 18 مدنيا على الأقل، بينهم طفلان وعنصر من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل)، جراء غارات شنتها قوات النظام على مدينة إدلب، استهدفت المنطقة الصناعية وسوق الهال فيها خلال وقت الذروة، بحسب المرصد. وشاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية جثثا متفحمة داخل عدد من السيارات المحترقة في المنطقة الصناعية.

وصعدت قوات النظام وحليفتها روسيا منذ كانون الأول/ديسمبر عملياتها مجددا في ريف إدلب الجنوبي، تحديدا في محيط مدينة معرة النعمان. وأحصت الأمم المتحدة منذ مطلع الشهر الماضي نزوح نحو 350 ألف شخص غالبيتهم من الريف الجنوبي باتجاه مناطق شمالا أكثر أمنا.

المصدر:france 24