المرصد السوري لحقوق الانسان: لا أثر للهدنة في إدلب وثق مرصد حقوقي مقتل عشرين مدنياً على الأقل، اليوم الأربعاء، نتيجة غارات #قوات النظام على #إدلب، المحافظة التي من المفترض أنها تشهد اتفاق لوقف إطلاق النار، بإعلان روسي تركي.