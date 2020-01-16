المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 39 من عناصر الجيش السوري والفصائل المعارضة بالمعارك في ادلب

رغم اتفاق وقف اطلاق النار المبرم بين روسيا وتركيا الا ان 39 شخصا قتلوا في المعارك شمال سوريا

16 يناير,2020
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان:39 قتيلاً من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك بإدلب السورية
المرصد السوري لحقوق الانسان:39 قتيلاً من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك بإدلب السورية

اسفرت المعارك المندلعة في محافظة ادلب شمال غرب سوريا الخميس عن مقتل 39 عنصرا من عناصر الجيش السوري النظامي وقوات المعارضة، وذلك رغم سريان وقف اطلاق النار بموجب اتفاق روسي-تركي. 

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن “اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة” ما أسفر عن “مقتل 22 عنصراً من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مقابل 17 عنصراً من قوات النظام والمجموعات الموالية لها”.

المصدر:قناة i24 news

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان:قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لحي السكري بحلب
17 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد القتلى في “مجزرة” حي السكري بمدينة حلب

سوريا: عشرات القتلى في محافظة إدلب رغم الهدنة الروسية التركية
17 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل “26 عنصرا من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام مقابل 29 عنصراً من قوات النظام والمجموعات الموالية لها

المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم
17 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 19 مرتزق من الموالين لأردوغان في ليبيا

صورة ارشيفية لمفخخة في مدينة راس العين
17 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:10 قتلى بينهم 5 جنود أتراك في انفجار بالرقة السورية