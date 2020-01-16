المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 39 من عناصر الجيش السوري والفصائل المعارضة بالمعارك في ادلب رغم اتفاق وقف اطلاق النار المبرم بين روسيا وتركيا الا ان 39 شخصا قتلوا في المعارك شمال سوريا

اسفرت المعارك المندلعة في محافظة ادلب شمال غرب سوريا الخميس عن مقتل 39 عنصرا من عناصر الجيش السوري النظامي وقوات المعارضة، وذلك رغم سريان وقف اطلاق النار بموجب اتفاق روسي-تركي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن “اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة” ما أسفر عن “مقتل 22 عنصراً من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مقابل 17 عنصراً من قوات النظام والمجموعات الموالية لها”.

المصدر:قناة i24 news