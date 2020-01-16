مدير “المرصد السوري”: اليوم كان هناك قصفا جويا مكثفا على ريف إدلب.. ومع سوء الأحوال الجوية شنت الفصائل هجوما مضادا على ريف “سراقب” الشرقي واستعادوا قرية.. الخسائر البشرية كانت كبيرة من الطرفين وقد وثقنا 57 قتيلا على الأقل.. وكان هناك قصفا من قبل الفصائل الجهادية على مدينة حلب أدت إلى استشهاد 8 واصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة.. وبالأمس كانت هناك مجرزة في مدينة إدلب أدت لاستشهاد 19 مدنيا بينهم 3 أطفال.. في ظل هذا الوضع هناك مئات آلاف النازحين الذين لا يملكون قوت يومهم ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم.. وما فاقم الأوضاع الاقتصادية أكثر هو انهيار العملة مقابل الدولار ليصل إلى 1250 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.. هذا الانهيار انعكس سلبا على المواطنيين في سوريا عامة.. ونشهد استياء المواطنين في بقية المحافظات ومظاهرات في السويداء

مدير "المرصد السوري": اليوم كان هناك قصفا جويا مكثفا على ريف إدلب.. مدير "المرصد السوري": اليوم كان هناك قصفا جويا مكثفا على ريف إدلب.. ومع سوء الأحوال الجوية شنت الفصائل هجوما مضادا على ريف "سراقب" الشرقي واستعادوا قرية.. الخسائر البشرية كانت كبيرة من الطرفين وقد وثقنا 57 قتيلا على الأقل.. وكان هناك قصفا من قبل الفصائل الجهادية على مدينة حلب أدت إلى استشهاد 8 واصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة.. وبالأمس كانت هناك مجرزة في مدينة إدلب أدت لاستشهاد 19 مدنيا بينهم 3 أطفال.. في ظل هذا الوضع هناك مئات آلاف النازحين الذين لا يملكون قوت يومهم ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم.. وما فاقم الأوضاع الاقتصادية أكثر هو انهيار العملة مقابل الدولار ليصل إلى 1250 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.. هذا الانهيار انعكس سلبا على المواطنيين في سوريا عامة.. ونشهد استياء المواطنين في بقية المحافظات ومظاهرات في السويداء Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, January 16, 2020