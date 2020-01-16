المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 19 مقاتلاً موالين لتركيا في طرابلس

16 يناير,2020
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم
المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 19 مقاتلاً موالين لتركيا في معارك طرابلس، مشيراً إلى أن عدد المقاتلين الذين تعمل أنقرة على تجنيدهم ووصلوا بالفعل إلى ليبيا بلغ 1750.

وأضاف المرصد السوري في أحدث تقرير له أن “عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات”.

وارتفع عدد القتلى بصفوف المقاتلين الموالين لأنقرة في ليبيا إلى 19 بعد رصد مقتل 5 مسلحين وصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين شمال غرب حلب، بحسب ما ورد ضمن تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان

المصدر:قناة 218 الليبية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان:قتلى وجرحى جراء قصف مسلحين لحي السكري بحلب
17 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:ارتفاع عدد القتلى في “مجزرة” حي السكري بمدينة حلب

سوريا: عشرات القتلى في محافظة إدلب رغم الهدنة الروسية التركية
17 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل “26 عنصرا من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام مقابل 29 عنصراً من قوات النظام والمجموعات الموالية لها

المرصد السوري لحقوق الانسان: يوثق نقل عدد جديد من المرتزقة السوريين لطرابلس ومقتل 19 منهم
17 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 19 مرتزق من الموالين لأردوغان في ليبيا

صورة ارشيفية لمفخخة في مدينة راس العين
17 يناير,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:10 قتلى بينهم 5 جنود أتراك في انفجار بالرقة السورية