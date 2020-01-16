المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 19 مقاتلاً موالين لتركيا في طرابلس

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 19 مقاتلاً موالين لتركيا في معارك طرابلس، مشيراً إلى أن عدد المقاتلين الذين تعمل أنقرة على تجنيدهم ووصلوا بالفعل إلى ليبيا بلغ 1750.

وأضاف المرصد السوري في أحدث تقرير له أن “عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات”.

وارتفع عدد القتلى بصفوف المقاتلين الموالين لأنقرة في ليبيا إلى 19 بعد رصد مقتل 5 مسلحين وصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين شمال غرب حلب، بحسب ما ورد ضمن تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان

المصدر:قناة 218 الليبية