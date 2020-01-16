المرصد السوري لحقوق الانسان:مصرع 39 شخصا فى اشتباكات بين النظام والجماعات المسلحة بـ إدلب لقى 39 عنصرًا على الأقل مصرعهم من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك اندلعت في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، رغم سريان وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي-تركي.

وأفاد المرصد عن «اشتباكات اندلعت قرابة منتصف ليل الأربعاء الخميس جنوب مدينة معرة النعمان، تزامنت مع غارات كثيفة».

وأسفرت الاشتباكات عن «مقتل 22 عنصرًا من الفصائل، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) مقابل 17 عنصرًا من قوات النظام والمجموعات الموالية لها».

المصدر:فالصو