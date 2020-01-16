المرصد السوري لحقوق الانسان:نحو 40 قتيلاً من قوات النظام والفصائل بمعارك في ريف إدلب اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري من جهة والفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى بريف إدلب، وأسفرت عن مقتل نحو 40 عنصراً من الطرفين.