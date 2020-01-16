المرصد السوري لحقوق الانسان:25 قتيلاً في مواجهات دامية في القلمون

قتل 25 شخصاً في اشتباكات دامية شهدتها بلدة رنكوس بالقلمون الغربي بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس (الأربعاء) بأن مجموعة من قوات النظام في سورية أقدمت مدججة بدبابات ومدرعات على اقتحام مناطق في البلدة بعد معلومات وصلت لهم بوجود مسلحين ليس لهم صلة بالفصائل لكنهم رفضوا التسوية والانتقال إلى إدلب وفضلوا البقاء في جرود المنطقة بعيداً عن الأنظار. ودارت اشتباكات إثر هذه الوشاية بين الطرفين استمرت حتى ساعات الفجر، وتسببت بمقتل ضابط في قوات النظام برفقة 3 عناصر آخرين، إضافة لمقتل 9 من المسلحين المحليين الذين اعتادوا التواجد في البلدة في ساعات متأخرة من الليل.

المصدر:صحيفة عكاظ