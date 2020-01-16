المرصد السوري لحقوق الانسان: 39 قتيلا من الجيش والمسلحين فى إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن قتل 39 من الجيش السوري والجماعات المسلحة في معارك بمحافظة إدلب.

16 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:39 قتيلاً من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك بإدلب السورية
المرصد السوري لحقوق الانسان:39 قتيلاً من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك بإدلب السورية

يذكر أن المرصد السوري أكد أن طائرات مجهولة قصفت مستودعات ذخيرة وآليات لقوات الحشد الشعبي في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود العراقية السورية.

وأوضح المرصد أن القصف استهدف بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال في محافظة دير الزور؛ ما أسفر عن تدمير عدد كبير من الأسلحة والذخيرة.

المصدر:موقع الشارع الجديد

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