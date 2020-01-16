المرصد السوري لحقوق الانسان:نحو 40 قتيلاً من قوات النظام والفصائل بمعارك في ريف إدلب

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة وفصائل وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى بريف إدلب، وأسفرت عن مقتل نحو 40 عنصراً من الطرفين, وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الاشتباكات اندلعت جنوبي مدينة معرة النعمان، بالتزامن مع غارات مكثفة في المنطقة, وتمكنت قوات النظام بحسب المرصد من التقدم والسيطرة خلال الساعات الفائتة على قريتي أبو جريف وتل خطرة الواقعتين جنوبي مدينة معرة النعمان.