المرصد السوري لحقوق الانسان:39 قتيلا من النظام والجماعات المسلحة في معارك بإدلب

16 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:39 قتيلاً من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك بإدلب السورية
المرصد السوري لحقوق الانسان:39 قتيلاً من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك بإدلب السورية

أعلن المرصد السوري، صباح اليوم الخميس، مقتل 39 من الجيش السوري والجماعات المسلحة، في معارك بمحافظة إدلب، وفقًا لقناة العربية.

                                   

وكانت طائرات مجهولة، قد استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات تابعة لميليشيات موالية لإيران في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود السورية العراقية

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقل أسلحة ثقيلة ومدرعات من عدة مقرات للميليشيات الموالية لإيران وميليشيا حزب الله اللبناني في حي الجمعيات بمدينة البوكمال إلى مواقع جديدة ومقرات في منطقة الحزام الأخضر بمحيط مدينة البوكمال.

المصدر:بوابة الفجر

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