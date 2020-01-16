“الإدارة الذاتية” تصدر قرارا بمنع تصدير الأغنام بعد فقدانها من الأسواق وارتفاع أسعار اللحوم

16 يناير,2020
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أصدرت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قرارا للحد من تصدير الأغنام خارج مناطق الإدارة الذاتية، نظرا للارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية وفقدان الأغنام من الأسواق التي تؤثر على قدرة المواطن في الحصول على اللحوم.
وتشهد مناطق “الإدارة الذاتية” ارتفاعا جنونيا بأسعار المواشي بسبب استمرار تصديرها نحو شمال العراق بعد عرضها بأسواق محلية، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 1200 ليرة سورية، كما يجري التهريب إلى مناطق سيطرة النظام أيضاً، ما تسبب بارتفاع أسعار اللحوم حيث زاد عن 10 آلاف ليرة سورية على الأقل، ووصل سعر أنثى الغنم إلى 400 ألف ليرة سورية، بينما زاد سعر كيلوغرام الخروف حياً على 3000 ليرة سورية.

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